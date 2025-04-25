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Лавров заявил, что миллионы французов не хотят жертвовать дружбой с Россией

Лавров: во Франции миллионы людей не хотят жертвовать дружбой с Россией
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Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Миллионы французов прекрасно понимают происходящее на Украине и не хотят жертвовать дружбой с Россией ради поддержки властей Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы, сообщается на сайте российского дипведомства.

«Мы глубоко убеждены о наличии во Франции миллионов людей, которые прекрасно понимают происходящее [на Украине], не хотят жертвовать дружбой с Россией ради сомнительных преимуществ поддержки нацистского режима», — отметил он.

Накануне новый французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил, что во Франции никогда не существовало враждебных настроений по отношению к России. Он подчеркнул, что французские власти никогда не ставили перед собой цель стратегического поражения России. При этом он отметил, что позиция Парижа по поводу антироссийских санкций за последнее время не изменилась.

По словам де Ривьеры, во Франции существует общественное и политическое единство по вопросу о разногласиях между странами: «Если есть разногласия с соседней страной, то не стоит с ней воевать и аннексировать ее территории».

Ранее Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и всей Европы.

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