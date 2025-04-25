Трамп признал сложности в достижении мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение мирного урегулирования на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к администрации Белого дома.
Согласно материалам телеканала, Трамп выразил разочарование в ходе частных бесед с советниками, отметив, что его попытки выступить посредником между Россией и Украиной пока не принесли результатов.
По словам источников, Трамп неоднократно подчеркивал, что напряженные отношения между Москвой и Киевом осложняют переговорный процесс.
«Личные взаимоотношения сторон становятся барьером», — приводит CNN слова президента.
Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.
Ранее Марко Рубио заявил, что США показали Украине и России «финишную прямую» к миру.