Трамп признал сложности в достижении мира на Украине

CNN: Трамп признал, что достичь мира на Украине оказалось сложнее ожидаемого

Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение мирного урегулирования на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к администрации Белого дома.

Согласно материалам телеканала, Трамп выразил разочарование в ходе частных бесед с советниками, отметив, что его попытки выступить посредником между Россией и Украиной пока не принесли результатов.

По словам источников, Трамп неоднократно подчеркивал, что напряженные отношения между Москвой и Киевом осложняют переговорный процесс.

«Личные взаимоотношения сторон становятся барьером», — приводит CNN слова президента.

Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее Марко Рубио заявил, что США показали Украине и России «финишную прямую» к миру.