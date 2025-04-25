Рубио заявил, что США показали Украине и России «финишную прямую» к миру

Рубио: администрация Трампа обозначила финишную прямую к миру для Украины и РФ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа представила Украине и России четкий план достижения мира, однако для его реализации необходимо согласие обеих сторон. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на встрече Трампа с премьер-министром Норвегии в Белом доме, передает Sky News.

«Мы предложили партнерам конкретные шаги для прекращения войны. Конфликт можно завершить, но обе страны должны сказать «да» нашему подходу. Мы указали им путь и финишную прямую — теперь все зависит от их решения», — сказал госсекретарь.

Рубио отметил, что администрация приложит «максимум усилий», чтобы добиться взаимного согласия.

«Наша задача — сделать так, чтобы стороны окончательно приняли предложенные условия», — добавил он.

Также госсекретарь сообщил, что новые переговоры по урегулированию конфликта запланированы на ближайшие выходные.

Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее Маск рассмеялся после нового заявления Зеленского о помощи США.