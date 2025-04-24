«Думал, с Зеленским будет проще». Трамп назвал позицию Киева вредной для мира, к которому уже готова Москва

Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Россия демонстрирует готовность к урегулированию конфликта, заявил Дональд Трамп. Проблема теперь, по словам президента США, в президенте Украины Владимире Зеленском.

«Я думаю, что Россия готова. Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским», — сказал Трамп в ходе традиционной беседы с журналистами в Белом доме.

«Я думал, что с Зеленским будет проще, — признался президент. — Пока что это немного сложнее, но это нормально».

«Я думаю, что мы договоримся с обоими. Надеюсь, что это получится», — добавил Трамп.

На вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным во время предстоящей поездки на Ближний Восток, Трамп ответил: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого».

С 13 по 16 мая Трамп планирует визит в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что подготовка к «продуктивной встрече» ведется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Я просто хочу, чтобы война закончилась»

Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским.

«Я просто хочу, чтобы война закончилась», — в очередной раз повторил Трамп.

«Мне все равно, будут ли они оба довольны, но они оба должны подписать соглашение. У меня нет фаворитов. Я хочу, чтобы сделка была заключена, я хочу спасти жизни», — заявил президент США.

Ранее в своей соцсети Truth Social он раскритиковал Зеленского за непреклонную позицию по Крыму, назвав ее вредной для переговорного процесса. Трамп отметил, что полуостров «был потерян много лет назад» — при администрации Барака Обамы — и, по его мнению, этот вопрос «даже не является предметом обсуждения».

Трамп предупредил: «Ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года».

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Переговоры в Лондоне

Утром 23 апреля стало известно, что переговоры на уровне глав МИД, которые должны были состояться в Лондоне, отложены. Встреча состоялась на более низком – экспертном — уровне. США после отказа госсекретаря Марко Рубио представлял спецпосланник президента Кит Келлог.

По словам Трампа, переговоры «прошли хорошо».

Он отметил: «Нам нужно, чтобы два человека, два сильных, умных человека пришли к соглашению». Как только это произойдет, конфликт будет урегулирован, считает президент США.

По информации Financial Times, европейские союзники Украины — Великобритания, Германия и Франция — в Лондоне пытались убедить Киев рассмотреть возможность территориальных уступок. Эти инициативы вызваны опасениями по поводу возможного выхода США из переговорного процесса в случае отсутствия прогресса.

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Срыв формата

Первоначально переговоры в Лондоне планировались на уровне министров иностранных дел. Однако из-за отмены визита госсекретаря США формат встречи был изменен. По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, США намеревались официально представить свой план урегулирования представителям Украины и ведущих европейских стран.

Центральным пунктом плана было предложение де-факто признать Крым российским, в обмен на гарантии безопасности для Киева.

Зеленский за день до переговоров повторил, что Киев не пойдет на официальное признание потери Крыма. В Белом доме назвали публичные заявления украинского лидера преждевременными и призвали вести переговоры в закрытом формате. Позже Трамп уточнил, что США не требуют от Киева официального признания статуса Крыма, однако предупредил о рисках затяжного конфликта.