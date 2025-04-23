The Telegraph: США представят в Лондоне мирный план по Украине из семи пунктов

Представители США в ходе переговоров в Лондоне планируют представить мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который состоит из семи пунктов. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

«Этот план будет горькой пилюлей для Украины, так как она потеряет территории, не получив никаких ясных гарантий безопасности со стороны США», — говорится в материале.

По данным издания, план США включает такие пункты, как отмена Вашингтоном всех санкций против Москвы, энергетическое сотрудничество Штатов и РФ, признание Крыма российским и прекращение огня. Помимо этого, Соединенные Штаты могут предложить провести прямые переговоры Украины и России, потребовать отказ Киева от вступления в НАТО и подписание Украиной соглашения по полезным ископаемым, отметили журналисты.

23 апреля в Лондоне встретятся представители Украины, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Темой переговоров станет возможное завершение украинского конфликта.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что на встрече в Париже 17 апреля американская делегация представила украинской стороне конфиденциальный документ с предложениями по урегулированию конфликта. Ожидается, что после лондонских переговоров, если позиции сторон совпадут, предложения будут переданы Москве.

Ранее в Британии раскрыли цель США на переговорах в Лондоне.