Стало известно о «всеобъемлющей реорганизации» Госдепартамента США

Действующая администрация Соединенных Штатов во главе с Дональдом Трампом начала «всеобъемлющую реорганизацию» Госдепартамента. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио, говорится на официальном сайте ведомства.

«Я объявляю о всеобъемлющем плане реорганизации, который выведет Департамент в 21 веке. Этот подход расширит полномочия Департамента с самого начала, от бюро до посольств», — заявил он.

По словам Рубио, региональные функции будут консолидированы для повышения функциональности. Кроме того, в рамках изменений будут ликвидированы избыточные офисы и уставные программы, которые не отвечают национальным интересам США.

Он подчеркнул, что под руководством Трампа у страны появился лидер, который ставит Америку на первое место.

До этого газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось, что президент США Дональд Трамп якобы может подписать на следующей неделе указ о масштабной реорганизации Госдепа, который затронет, в первую очередь, деятельность ведомства в Африке.

В материале говорилось, что проект указа предполагает существенное сокращение присутствия США на континенте, включая закрытие к 1 октября ряда посольств и консульств в странах Африки к югу от Сахары.

Ранее Рубио назвал фейком информацию о сокращении деятельности Госдепа США в Африке.