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Рубио назвал фейком информацию о сокращении деятельности Госдепа США в Африке

Рубио опроверг публикацию NYT о закрытии ряда дипмиссий США в Африке
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг в соцсети X информацию, опубликованную газетой The New York Times (NYT), о предполагаемых планах администрации США по масштабному сокращению деятельности Госдепартамента, включая закрытие ряда дипломатических представительств в Африке.

«Это фейковые новости. New York Times стала жертвой очередной журналистской утки», — написал Рубио.

20 апреля The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось, что президент США Дональд Трамп якобы может подписать на следующей неделе указ о масштабной реорганизации Госдепартамента, который затронет, в первую очередь, деятельность ведомства в Африке. В материале говорилось, что проект указа предполагает существенное сокращение присутствия США на континенте, включая закрытие к 1 октября ряда посольств и консульств в странах Африки к югу от Сахары.

До этого в Минобороны России сообщили, что США рассматривают Африку как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для испытаний экспериментальных препаратов.

Ранее Трамп усомнился в целесообразности военного присутствия американских сил в Африке.

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