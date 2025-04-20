Трамп может сократить деятельность Госдепа в Африке

Трамп может подписать указ о сокращении работы Госдепа и посольств США в Африке

Президент США Дональд Трамп может подписать на следующей неделе указ о масштабной реорганизации Госдепартамента, который затронет, в первую очередь, деятельность ведомства в Африке. Об этом сообщает The New York Times.

Проект указа, с которым ознакомилась газета, предполагает существенное сокращение присутствия США на континенте, включая закрытие к 1 октября ряда посольств и консульств в странах Африки к югу от Сахары. Дипломатическое представительство будет ограничено «целевыми миссиями».

Документ также предусматривает ликвидацию Бюро по делам Африки, ответственного за политику США в регионе. Реорганизация, по замыслу Белого дома, должна «оптимизировать выполнение миссий» Госдепартамента и сократить «растрату, мошенничество и злоупотребления».

В начале апреля администрация президента США Дональда Трампа обратилась к странам Африки и Восточной Европы с предложением принимать нелегальных мигрантов, которые будут депортированы из Соединенных Штатов.

Ранее Трамп усомнился в целесообразности военного присутствия американских сил в Африке.