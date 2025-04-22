Вэнс заявил о необходимости создания новой торговой системы

Власти Соединенных Штатов хотят новой, сбалансированной и справедливой торговой системы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время поездки в Индию, передает РИА Новости.

«Мы хотим заключать партнерства со странами, которые признают необходимость объединения с тем, что построить что-то новое, систему мировой торговли, которая была бы сбалансирована, открыта, стабильна и справедлива», — заявил он.

По словам Вэнса, американская сторона хочет развивать торговые отношения с другими государствами на основе общих национальных интересов.

До этого вице-президент США заявил, что власти планируют содействовать Индии в освоении ее значительных природных ресурсов.

По словам Вэнса, США имеют возможности и желание помочь. Он отметил, что совместное производство энергии позволит государствам противостоять недобросовестной конкуренции на внешних рынках.

Вэнс прибыл в Индию с четырехдневным визитом 21 апреля.

Ранее стало известно, что США хотят, чтобы Индия закупала у них больше вооружений.