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США хотят, чтобы Индия закупала у них больше вооружений

Вэнс: США хотят, чтобы Индия покупала у них больше вооружений, в том числе F-35
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Нина Падалко/РИА Новости

США хотели бы, чтобы Индия покупала у страны больше вооружений, в том числе истребители F-35. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Индии, пишет РИА Новости.

«Мы думаем, что Индия может получить намного больше от продолжения оборонного сотрудничества с США... Мы хотим большего взаимодействия, большего сотрудничества», — сказал он.

По словам Вэнса, американские F-35 дадут индийским ВВС защищать свою страну на гораздо более высоком уровне. США в свою очередь признали Индию важным партнером в сфере обороны, отметил он.

Вэнс также заявил, что Соединенные Штаты планируют содействовать Индии в освоении ее значительных природных ресурсов. По его словам, США имеют возможности и желание помочь.

До этого исполняющий обязанности помощника американского министра обороны по вопросам безопасности в регионе Джон Ноу заявил, что США планируют усилить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

Ранее Индия начала покупать американскую нефть вместо российской.

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