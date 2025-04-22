В США заявили, что хотят помочь Индии освоить запасы газа

Соединенные Штаты планируют содействовать Индии в освоении ее значительных природных ресурсов. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Нью-Дели, передает РИА Новости.

«Хотим помочь Индии исследовать ее природные ресурсы, в том числе морские запасы природного газа и запасы критически важных минералов», — сказал он.

По словам Вэнса, США имеют возможности и желание помочь.

Он отметил, что совместное производство энергии позволит государствам противостоять недобросовестной конкуренции на внешних рынках. Вице-президент США подчеркнул, что Индия «может сыграть большую роль в укреплении энергетических связей между странами».

«Одно из предложений с нашей стороны — возможно, рассмотреть снятие некоторых нетарифных барьеров для доступа США на рынок Индии», — добавил Вэнс.

Вэнс прибыл в Индию с четырехдневным визитом 21 апреля.

До этого исполняющий обязанности помощника американского министра обороны по вопросам безопасности в регионе Джон Ноу заявил, что США планируют усилить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

Ранее в Пентагоне назвали основного союзника США по сдерживанию Китая.