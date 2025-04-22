Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что хотят помочь Индии освоить запасы газа

Вэнс: США хотят помочь Индии освоить запасы газа и критически важных минералов
close
Matthias Schrader/AP

Соединенные Штаты планируют содействовать Индии в освоении ее значительных природных ресурсов. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Нью-Дели, передает РИА Новости.

«Хотим помочь Индии исследовать ее природные ресурсы, в том числе морские запасы природного газа и запасы критически важных минералов», — сказал он.

По словам Вэнса, США имеют возможности и желание помочь.

Он отметил, что совместное производство энергии позволит государствам противостоять недобросовестной конкуренции на внешних рынках. Вице-президент США подчеркнул, что Индия «может сыграть большую роль в укреплении энергетических связей между странами».

«Одно из предложений с нашей стороны — возможно, рассмотреть снятие некоторых нетарифных барьеров для доступа США на рынок Индии», — добавил Вэнс.

Вэнс прибыл в Индию с четырехдневным визитом 21 апреля.

До этого исполняющий обязанности помощника американского министра обороны по вопросам безопасности в регионе Джон Ноу заявил, что США планируют усилить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

Ранее в Пентагоне назвали основного союзника США по сдерживанию Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами