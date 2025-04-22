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В Германии назвали будущее Украины

Junge Welt: Украина стала местом самоутверждения для стран Европы
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина стала местом самоутверждения для некоторых европейских стран. Об этом пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt.

«Кто здесь будет поваром, а кто официантом — вот об этом сейчас и спорят внутри Европы. Чтобы не теряться зря в догадках, нужно сразу сказать, что Украину бросят в кастрюлю», — пишет автор.

18 апреля сообщалось, что предложение США по урегулированию украинского конфликта, которое было озвучено в Париже, подразумевает отказ Украины от обсуждений о членстве в НАТО. По данным агентства Bloomberg, США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной: в документ вошли краткое изложение условий прекращения боевых действий, а также ослабление санкций в отношении Москвы в случае длительного прекращения огня.

Соединенные Штаты ждут от Киева уступок для урегулирования украинского кризиса. Для быстрого решения вопроса Вашингтон даже может признать Крым российским, пишет The Wall Street Journal. Как официальное признание со стороны Штатов повлияет на развитие Крыма и почему президент США Дональд Трамп решил пойти на уступки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал преждевременными слова Рубио о выходе США из украинского вопроса.

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