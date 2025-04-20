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Лавров раскрыл истинные цели «коалиции желающих»

Лавров: «коалиция желающих» стремится показать миру собственное превосходство
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Максим Блинов/РИА Новости

Европейская «коалиция желающих», которая оказывает поддержку Украине, на самом деле хочет показать всему миру собственное превосходство. Таким мнением поделился глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Они же в своем названии не сказали, желающих чего, видимо, желающих того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь и вообще игнорируя мнение других», — высказался министр иностранных дел РФ.

В этом же интервью Лавров высказался и о «воинственных лозунгах», которые выкрикивают лидеры некоторых стран Европы в адрес России. В частности, министр упомянул президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и Фридриха Мерца, которому предстоит стать канцлером Германии.

Глава МИД РФ отметил, что Москва видит их враждебный настрой. При этом Лавров считает, что взгляды европейских политиков не совпадают с позицией французского, британского и немецкого народов.

Ранее Лавров заявил о желании ЕС возродить нацизм.

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