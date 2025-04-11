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В ЕС признали провал переговоров «коалиции желающих» по Украине

Telegraph: Каллас признала провал переговоров коалиции желающих по Украине
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Yves Herman/Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала провал переговоров «коалиции желающих» по конфликту на Украине. Об этом сообщает Telegraph.

На вопрос журналистов, пролила ли встреча коалиции в четверг свет «на стратегию реализации мирного урегулирования», она ответила отрицательно.

«Обсуждения все еще продолжаются», — заявила она, отметив, что страны «коалиции» придерживаются разных точек зрения.

В так называемую «коалицию желающих» входят 30 европейских стран. Некоторые из них — Великобритания, Франция и страны Прибалтики — выразили желание отправить войска на Украину.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине в штаб-квартире НАТО заявлял, что институты Евросоюза не участвуют в процессе планирования возможной отправки войск на Украину в рамках усилий «коалиции желающих».

Ранее в Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине на пять лет.

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