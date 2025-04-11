В ЕС признали провал переговоров «коалиции желающих» по Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала провал переговоров «коалиции желающих» по конфликту на Украине. Об этом сообщает Telegraph.

На вопрос журналистов, пролила ли встреча коалиции в четверг свет «на стратегию реализации мирного урегулирования», она ответила отрицательно.

«Обсуждения все еще продолжаются», — заявила она, отметив, что страны «коалиции» придерживаются разных точек зрения.

В так называемую «коалицию желающих» входят 30 европейских стран. Некоторые из них — Великобритания, Франция и страны Прибалтики — выразили желание отправить войска на Украину.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине в штаб-квартире НАТО заявлял, что институты Евросоюза не участвуют в процессе планирования возможной отправки войск на Украину в рамках усилий «коалиции желающих».

Ранее в Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине на пять лет.