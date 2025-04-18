Эксперт назвал преждевременными слова Рубио о выходе США из украинского вопроса

Политолог Ордуханян: Трамп не может выйти из урегулирования конфликта на Украине

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон может отказаться от посредничества между Россией и Украиной. Эксперт счел слова политика преждевременными, поскольку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не может «плюнуть» на Киев и переключиться на другие задачи. В противном случае, демократы «съедят его с кашей».

«Он не может так просто уйти, поскольку урегулирование конфликта — его предвыборное обещание. Трамп взял на себя эту миссию. Если он вдруг откажется, то его сочтут болтуном, который сначала наговорил с три короба, а потом юркнул в кусты. Это тяжелое политическое поражение. Надеюсь, Трамп это хорошо понимает», — сказал Ордуханян.

Он выразил мнение, что Рубио скорее сообщил не о реальных намерениях Белого дома, а лишь обозначил раздражение Трампа отсутствием серьезного прогресса на украинском треке.

18 апреля Рубио заявил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

По его словам, Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины и траты миллиардов долларов достигли точки, когда необходимо сфокусироваться на иных задачах.

Ранее госсекретарь США назвал условие отмены санкций ЕС против России.