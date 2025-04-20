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В Демпартии не поддержали возвращение Байдена в политику

The Hill: Демократическая партия США недовольна политической активностью Байдена
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Elizabeth Frantz/Reuters

Представители Демократической партии США выразили недовольство возвращением бывшего президента Джо Байдена на политическую арену. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.

По данным издания, недовольство усилилось после первого публичного выступления Байдена с момента поражения на выборах 2024 года. Коллеги по партии считают, что экс-президенту следует отойти от активной политической деятельности и «освободить место» новым фигурам.

По мнению некоторых демократов, появление Байдена в публичной повестке даёт Дональду Трампу дополнительную возможность для нападок.

Первоначально Джо Байден был выдвинут от Демократической партии в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года. Однако после неудачных дебатов с Дональдом Трампом его место заняла вице-президент Камала Харрис, которая, в конечном счете, потерпела поражение на выборах.

16 апреля Байден впервые выступил с речью после ухода из Белого дома. В ходе своей речи он раскритиковал администрацию Трампа, обвинив ее в «разрушениях» за первые 100 дней работы. При этом экс-президент ни разу не упомянул преемника по имени, называя его «этим парнем».

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