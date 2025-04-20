Маск допустил потерю США своих исконных ценностей

Американский бизнесмен, руководитель DOGE Илон Маск заявил, что нелегальная миграция может привести к утрате США своих исконных ценностей. Об этом предприниматель написал в социальной сети X.

Таким образом бизнесмен поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, который заявил, что США впускают в страну миллионы нелегальных мигрантов без проверки. Для того, чтобы их выдворить, требуются судебные разбирательства, что может привести к утрате ценностей, которые демократическая система была призвана сохранить, указал Экман.

«Это жестокая правда», — подтвердил Маск.

18 марта президент США Дональд Трамп призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home. По его словам, администрация предыдущего главы Белого дома Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США».

Газета The Washington Post написала, что ужесточение миграционного законодательства США вызывает опасения у высококвалифицированных иностранных специалистов в Кремниевой долине, поскольку они боятся депортации, а также отказа в продлении или отзыва рабочих виз.

Ранее Маск раскрыл хитрый план Байдена по мигрантам.