Байден внезапно выступил с жесткой критикой администрации Трампа

Предшественник президента США Дональда Трампа Джо Байден резко раскритиковал действующую администрацию во время выступления в Чикаго. Его цитирует телеканал CNN.

«Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько — нанесла столько вреда и столько разрушений. <...> Они нанесли удар по управлению социального обеспечения, уволив 7 тысяч сотрудников, включая самых опытных чиновников», — возмутился экс-президент.

По словам Байдена, команда Трампа «ломает все подряд». За всю речь он ни разу не назвал своего преемника по имени, использовав словосочетание «этот парень».

После прихода Трампа к власти Белый дом действительно приступил к массовым сокращениям чиновников. В марте газета The New York Times сообщала, что власти США уволили почти весь отдел по гражданским правам в министерстве внутренней безопасности страны.

Ранее в США заявили о риске вербовки уволенных чиновников.