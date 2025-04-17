Россия выразила протест Японии из-за учебных стрельб

Россия заявила Японии решительный протест из-за планов проведения учебных стрельб вблизи границ РФ. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«17 апреля посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с планами проведения в июне сего года на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ учебных стрельб», — сказано в сообщении.

Отмечается, что стрельбы будут проводиться из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами «Тип-88» с радиусом поражения до 200 км.

В МИД расценили учения как потенциальную угрозу национальной безопасности России и назвали действия Токио категорически недопустимыми.

До этого стало известно, что Япония выразила официальный протест РФ после того, как Москва временно ограничила проход иностранных военных кораблей и судов в водах у Южных Курил. Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси заявил, что меры противоречат позиции Токио, который считает эти острова своими.

Ранее сообщалось, что Россия может начать добычу рения на оспариваемом Японией острове.