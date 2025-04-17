Россия остановила проход судов у Южных Курил. Япония подала протест

Япония выразила официальный протест РФ после того, как Москва временно ограничила проход иностранных военных кораблей и судов в водах у Южных Курил. Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси заявил, что меры противоречат позиции Токио, который считает эти острова своими. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог и заключение мирного договора с Японией невозможны, так как этому противоречит антироссийская позиция Токио.

Япония заявила протест Москве из-за приостановки права на проход иностранных судов в районе Южных Курил. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

«Российское ведомство, отвечающее за водные пути, 16 апреля предупредило, что с 16 часов по японскому времени 16 апреля до 00.00 часов 1 мая в водном пространстве, включающем территориальные воды нашей страны в районе четырех северных островов, временно приостанавливает право на проход иностранных военных кораблей и иностранных судов. В связи с этим 16 апреля по дипломатическим каналам российской стороне был передан протест», — сказал он.

По словам Хаяси, такие меры противоречат позиции Японии по Курильским островам. В 2022 году МИД Японии впервые за 19 лет обозначил в своем докладе Южные Курилы как «оккупированные» РФ территории.

Ранее 7 апреля Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий. В ведомстве подчеркнули, что члены этой организации публично отрицают суверенитет России над Курильскими островами и занимаются «картографической экспансией».

МИД Японии 8 апреля в своем ежегодном докладе снова назвал Курилы «незаконно оккупированными». При этом в нем говорилось, что Токио намерен продолжить переговоры с Россией о заключении мирного договора и решении проблемы статуса этих островов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что сейчас заключение мирного договора с Токио невозможно . Представитель Кремля сообщил, что у России сейчас нет никаких контактов с правительством Японии. Песков подчеркнул, что позиция Токио, который ввел обширные санкции против РФ, противоречит переговорам.

«Слова о желании выйти на мирный договор — это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, — это совсем другое, и мы исходим из реального положения дел. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», — приводит его слова РБК.

Курильская проблема

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием является статус Курильских островов, которые были присоединены к СССР в 1946 году.

Япония в 1951 году подписала Сан-Францисское соглашение, в котором официально отказалась от прав на Курильские острова и южную часть Сахалина. Однако СССР не стал подписывать этот документ, поскольку в нем отсутствовали гарантии вывода иностранных войск с территории Японии, а также не уточнялось, в чью пользу Токио отказывается от указанных территорий.

В 1956 году стороны подписали советско-японскую Совместную декларацию. Согласно документу, Москва выражала готовность рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения полноценного мирного договора. При этом судьба Итурупа и Кунашира в тексте декларации не обсуждалась. Советский Союз рассчитывал, что этим соглашением спор будет исчерпан, однако Токио продолжал настаивать на возвращении всех четырех островов, рассматривая документ лишь как промежуточный этап урегулирования.

Япония вновь захотела мира с Россией. Но продолжает называть Курилы своими Правительство Японии настроено на заключение мирного соглашения с Россией, несмотря... 08 апреля 10:54

Москва неоднократно отмечала, что суверенитет России над Южными Курилами не подлежит пересмотру, поскольку эти земли были получены по итогам Второй мировой войны.

Продвижение в переговорах наблюдалось в годы правления премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он неоднократно выступал за заключение мирного договора с Россией и за годы пребывания на посту главы правительства провел свыше двадцати встреч с Владимиром Путиным. Однако в 2020 году Абэ ушел в отставку, и переговорный процесс фактически застопорился.

Окончательный разрыв произошел весной 2022 года после того, как Япония присоединилась к западным санкциям против России на фоне событий на Украине. В ответ 21 марта 2022 года Москва официально заявила о прекращении переговоров с Токио по вопросу мирного договора, аннулировала безвизовый режим для японских граждан, желающих посещать южные Курильские острова, и приостановила консультации по совместной хозяйственной деятельности на этой территории.