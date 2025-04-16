Россия может начать добычу рения на оспариваемом Японией острове

ТАСС: в России могут начать добычу рения на вулкане Кудрявый через два года

В России могут начать добычу рения на вулкане Кудрявый, который находится на оспариваемом Японией острове Итуруп, уже через два года. Об этом заявил ТАСС инвестор проекта «Русский рений» Максим Коробов.

Вулкан Кудрявый является единственным в мире промышленным месторождением рения.

«На основании подобранных технологий и наших открытий мы защитили несколько патентов и, соответственно, переходим сейчас к стадии создания опытно-промышленной установки», — рассказал он.

Научно-исследовательские работы по подготовке проекта ведутся на собственные средства инвесторов с 2015 года. В ближайшее время «Русский рений» может начать вывозить на большую землю концентрат с редкими и редкоземельными металлами для дальнейшей переработки. В частности, из концентрата может добываться индий и германий.

До этого Китай остановил поставки редкоземельных металлов и магнитов в США.

Ранее Патрушев заявил, что в Сибири создадут кластер по переработке редкоземельных металлов.