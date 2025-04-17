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Ушаков рассказал о роли Катара в посредничестве по Украине

Ушаков: Катар выполняет гуманитарную роль в посредничестве по Украине
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Катар выполняет посредническую роль в российско-украинском конфликте. Его слова приводит РИА Новости.

Также Ушаков отметил, что Катар выполняет гуманитарную роль.

17 апреля эмир Катара Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. Как писало катарское агентство QNA, эмир и президент проведут переговоры о двусторонних отношениях и путях их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества, а также о развитии ситуации в регионе и ключевых вопросах, представляющих взаимный интерес.

В Кремле отметили, что главы государств планируют обсудить ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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