В Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине

Катар поддерживает международные усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Премьер-министр, глава МИД Катара [Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани] снова повторил позицию государства по поддержке всех международных усилий по поиску мирного решения российско-украинского кризиса», — отметили в ведомстве, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова с катарским коллегой.

В министерстве обратили внимание на важность дипломатического урегулирования конфликта.

Незадолго до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что новая встреча представителей РФ и США пройдет в Стамбуле 27 февраля. По его словам, встреча будет посвящена нормализации работы посольств двух стран. По итогам будущей встречи можно будет говорить о том, как будут развиваться отношения РФ и США, добавил Лавров.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт на переговорах с США пока что сущностно не обсуждался.

Ранее в Турции выразили готовность организовать мирные переговоры по Украине.