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В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара

Кремль: Путин и эмир Катара обсудят аспекты торгово-экономических отношений

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главы государств планируют обсудить ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли», — говорится в материале.

Уточняется, что лидеры РФ и Катара обсудят также реализацию совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях. Как пишет издание, государства наращивают связи по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Катарского инвестиционного агентства.

Также президент и эмир поднимут вопросы активизации усилий мирового сообщества по продвижению политического процесса ближневосточного урегулирования.

17 апреля Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. Как писало катарское агентство QNA, эмир и президент проведут переговоры о двусторонних отношениях и путях их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества, а также о развитии ситуации в регионе и ключевых вопросах, представляющих взаимный интерес.

Накануне Кремль подтвердил визит эмира в Москву. Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Также Путин и Аль Тани затронут ключевые темы международной повестки дня.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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