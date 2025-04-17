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Посол сообщил об усилении давления на российских дипломатов в Британии

Посол Келин заявил, что давление на дипломатов РФ в Британии усиливается
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Dylan Martinez/Reuters

Давление на российских дипломатов в Великобритании усиливается на фоне затяжного кризиса в отношениях между странами. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

По его словам, на пустом месте изобретаются «искусственные раздражители» в продолжение «дела Скрипалей», сочиняются «небылицы о шпионах и саботаже», с помощью которых в Лондоне пытаются настроить против РФ собственное население и партнеров.

«Под фиктивными предлогами вводятся ограничения в отношении нашего посольства. И прессинг этот усиливается. Понятное дело, что он будет и впредь получать адекватный ответ с российской стороны», — сказал посол.

На этом фоне, подчеркнул Келин, диалог по большинству направлений между сторонами заморожен или сведен к минимуму, при этом дипломатические отношения с Британией сохраняются.

Накануне глава российского диппредставительства заявил, что Лондон ведет необъявленные враждебные действия против Москвы.

Ранее в Британии заявили о серьезной роли Лондона в украинском конфликте.

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