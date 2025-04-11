Великобритания оказала более значительное влияние на военное планирование украинских сил, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает газета The Times.

«Хотя непоколебимая поддержка Британией своего восточноевропейского союзника ни для кого не была секретом, степень ее участия и влияния — вылазки в Киев в последнюю минуту, помощь в разработке боевых планов и сбор жизненно важных разведанных о русских — оставалась по большей части скрытой», — говорится в публикации.

Газета сообщает, что в связи с поставками дальнобойных ракет Storm Shadow британские военные тайно прибыли на Украину, чтобы помочь подготовить украинские самолеты к запуску ракет и обучить военнослужащих их эффективному использованию. Однако это не был случай единственного участия британских солдат — ранее несколько десятков военнослужащих находились в Киеве для обучения новобранцев в использовании противотанковых систем NLAW, которые были поставлены в феврале 2022 года.

«Хотя британские войска были развернуты на Украине с 2015 года, в феврале 2022 года их пришлось вывести из-за опасений, что Россия может начать атаку в любой момент», — отмечают журналисты.

Также в статье подчеркивается важность работы главы британской военной разведки Джеймса Хокенхалла, который обеспечивал Киев разведывательной информацией.

До этого The Telegraph писала, что Британия намерена разместить свои войска на территории Украины на пять лет. Основная цель, которую ставят британцы, состоит в подготовке и восстановлении украинской армии и предоставлении ей «необходимой передышки».

Ранее в британской армии не поддержали планы Стармера по отправке войск на Украину.