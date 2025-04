Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания ведет необъявленные враждебные действия против России. Таким мнением с ТАСС поделился посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, указывая на недавние публикации в западных СМИ.

«Мы видим эти новые откровения о степени британской и американской вовлеченности в конфликт на Украине. Вслед за нашумевшей статьей The New York Times своим опусом отметилась газета The Times, приведя конкретику о британцах на Украине», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что эта информация не вызвала у России удивления, так как о ней давно знали и говорили публично. Только ранее, по словам посла, подобные заявления делались как российская пропаганда, а теперь об этом пишут сами британские журналисты.

Келин выразил уверенность, что Лондону важно напомнить о себе и своей роли в развязывании конфликта. Это необходимо на фоне борьбы Великобритании за шефство над Украиной. Также, по мнению посла, у британских властей есть стремление не допустить мирного урегулирования конфликта. Он отметил, что в упомянутых статьях всегда выступают за эскалацию.

В конце марта издание The New York Times со ссылкой на собственное расследование сообщило, что США были вовлечены в конфликт на Украине сильнее, чем утверждали в Вашингтоне. В статье, в частности, говорится, что под руководством военных США была разработана операция «Лунный град», частью которой стала атака на Крымский мост в августе прошлого года.

11 апреля в газете The Times вышел аналогичный материал только о глубокой британской вовлеченности в конфликт. В публикации отмечалось, что хоть и поддержка Королевства Украины никогда не была секретом, его помощь в разработке боевых планов и сбор жизненно важных разведданных о русских оставались по большей части скрытыми.

