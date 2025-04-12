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Мексика согласилась поставлять воду фермерам Техаса из-за угроз Трампа

Guardian: Мексика будет поставлять воду фермерам Техаса после угроз Трампа
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Depositphotos

Мексика будет поставлять воду фермерам Техаса после угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Об этом пишет The Guardian.

«Неспособность Мексики справляться с поставками воды вызвала дипломатическую ссору с ее крупнейшим торговым партнером. Днем ранее Трамп заявил, что ужесточит меры, включая тарифы или санкции против Мексики. Техасские республиканцы также публично обвинили Мексику в вопиющем игнорировании договора, что наносит ущерб фермерам, зависящим от поставок воды», — говорится в публикации.

Позже президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что техасским фермерам, которым нужна вода, будет немедленно поставлено «определенное количество миллионов кубометров». По ее словам, страна ищет альтернативу для соблюдения 81-летнего договора о совместном использовании воды с США. Предложение уже было отправлено американским чиновникам, добавила Шейнбаум.

Накануне Трамп сообщил, что намерен ужесточить пошлины и ввести санкции против Мексики из-за нарушения ею договора 1944 года о поставках воды в Техас. По его словам, Мексика должна Техасу 1,3 млн акрофутов воды по Договору о водных ресурсах 1944 года.

Ранее стало известно, что власти Мексики планируют изменить конституцию из-за действий США.

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