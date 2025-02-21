Власти Мексики планируют изменить конституцию из-за действий США

Правящая в Мексике партия «Движение национального возрождения» предложила реформировать конституцию республики, чтобы укрепить ее суверенитет на фоне действий США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, которую цитирует газета Washington Post.

«Соединенные Штаты не имеют права нарушать наш суверенитет», — сказала политик, отреагировав на тот факт, что госдеп США признал мексиканские картели Sinaloa и Jalisco Nueva Generación иностранными террористическими организациями.

Такой статус наркоторговцев даст Вашингтону возможность накладывать особые санкции, а также позволит Штатам преследовать поддерживающих картели лиц в судебном порядке. Кроме того, расширятся возможности американской разведки.

Как отметила Шейнбаум, Мексика готова сотрудничать с США в борьбе с организованной преступностью, но не позволит «подчинить» себя.

В январе в Вашингтоне допустили применение военной силы против наркокартелей в Мексике. В США признали, что власти республики вряд ли будут рады вводу американских войск на территорию страны, но отметили, что Вашингтон должен пойти на принятие такого решения.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность вывода большой части американских войск из Европы, чтобы сосредоточить внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе и границе с Мексикой.