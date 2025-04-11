Трамп пригрозил санкциями Мексике из-за проблем с водой в Техасе

Трамп пригрозил Мексике санкциями и пошлинами из-за проблем с водой в Техасе

Президент США Дональд Трамп намерен ужесточить пошлины и ввести санкции против Мексики из-за нарушения ею договора 1944 года о поставках воды в Техас. Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

«Будем ужесточать последствия, включая пошлины и, возможно, даже санкции, пока Мексика не выполнит условия договора и не предоставит Техасу воду», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что Мексика должна Техасу 1,3 млн акрофутов воды по Договору о водных ресурсах 1944 года и нарушает свои обязательства. По его словам, в 2024 году это стало причиной закрытия единственного сахарного завода в Техасе.

В марте американская газета The Wall Street Journal писала, что власти Мексики увидели угрозу войны с США после беседы с главой Пентагона Питом Хегсетом. По данным издания, беседа между Хегсетом и военным руководством Мексики состоялась 31 января. В ходе разговора глава оборонного ведомства США предупредил, что Вашингтон может предпринять односторонние действия, если Мехико не решит проблему «сговора» правительства и наркокартелей.

Авторы отметили, что слова главы Пентагона вызвали возмущение у правительства Мексики. Предупреждение Хегсета, по информации газеты, было воспринято мексиканской стороной как намек на возможные полномасштабные военные действия на территории страны.

Ранее стало известно, что власти Мексики планируют изменить конституцию из-за действий США.