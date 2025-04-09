Евросоюз выделяет Украине €1 млрд в рамках кредита G7

Европейская комиссия (ЕК) объявила о ряде шагов Евросоюза по дальнейшей поддержке Украины, в том числе о выделении Украине €1 млрд в рамках кредита стран G7. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс».

«Мы работаем по всем направлениям, чтобы укрепить страну и поддержать справедливый и прочный мир на условиях Украины. Сегодняшние выплаты и соглашения также являются инвестицией в общее будущее», — заявила она.

Кроме того, в заявлении Еврокомиссии сказано, что ЕС запросил для Украины €2,1 млрд за счет доходов от замороженных активов Центробанка РФ.

3 апреля министерство финансов Украины сообщило на своем сайте, что более $6 миллиардов международной помощи поступило в бюджет страны в январе — марте этого года. В конце марта руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового транша финансовой помощи в размере $400 млн в рамках действующего с марта 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). В результате общая сумма выделенных Украине средств по программе МВФ достигнет примерно $10,1 млрд.

Ранее стало известно, что Украина хочет привлечь от МВФ $2,7 млрд за 2025 год.