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На Украине рассказали о миллиардных поступлениях в бюджет из-за рубежа

Более $6 млрд международной помощи поступило в бюджет Украины с начала года
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Reuters

Министерство финансов Украины сообщило на своем сайте, что более $6 миллиардов международной помощи поступило в бюджет страны в январе — марте этого года.

«Из внешних источников поступило 264,6 миллиарда гривен или около $6,3 миллиарда, в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM», — говорится в сообщении.

В конце марта руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового транша финансовой помощи в размере $400 млн в рамках действующего с марта 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). В результате общая сумма выделенных Украине средств по программе МВФ достигнет примерно $10,1 млрд.

23 марта глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявлял, что власти Украины должны экономно использовать поступающие от европейских партнеров транши.

Ранее стало известно, что Украина хочет привлечь от МВФ $2,7 млрд за 2025 год.

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