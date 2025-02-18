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Украина намерена привлечь $2,7 млрд от МВФ

Минфин Украины: в 2025 году планируется привлечь $2,7 млрд от МВФ
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Reuters

Украина планирует привлечь $2,7 млрд от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщило министерство финансов страны, передает ТАСС.

«В 2025 году планируется привлечь $2,7 млрд от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров», — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты МВФ оценят выполнение Украиной условий меморандума об экономической и финансовой политике.

В январе стало известно, что Соединенные Штаты, Европейский союз, МВФ (Международный валютный фонд), правительства отдельных стран, компании, частные лица и фонды в 2022—2024 годах передали Украине $300 млрд финансовой помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция.

Ранее в Пентагоне назвали сумму, которую США еще могут выделить Украине.

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