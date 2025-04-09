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Европа утвердила торговые пошлины, которые намерена ввести против США

Совет ЕС: Европа утвердила пошлины против США, они будут введены 15 апреля
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Virginia Mayo/AP

Страны Евросоюза утвердили торговые пошлины против Соединенных Штатов, которые блок введет 15 апреля. Об этом сообщает Совет Европейского союза, передает ТАСС.

Американская газета Politico писала, что ЕС может ввести ответные пошлины против США, в результате которых будет нанесен удар по электорату президента страны Дональда Трампа.

В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение президента США Дональда Трампа по тарифам демонстрирует, что Вашингтон не считает себя связанным с международным торговым правом.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.

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