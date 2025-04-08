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В России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа

Аналитик Блохин усомнился, что конгресс США отменит введенные Трампом пошлины
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Mark Schiefelbein/AP

Конгресс США теоретически может заблокировать введенные президентом Дональдом Трампом пошлины, однако в нем сейчас республиканское большинство, и оно не будет препятствовать главе государства. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, в данный момент однопартийцы не станут вставлять Трампу палки в колеса.

«Эта торговая война, которую начал Трамп, отчасти от безвыходности. Потому что у Соединенных Штатов самый большой в мире торговый дефицит. Трамп подобными методами пытается исправить дисбаланс. Конечно, эти шаги будут демократами рассматриваться под микроскопом и критиковаться», — сказал Блохин.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее стало известно, что Европа готовит первый «контрманевр» в ответ на пошлины Трампа.

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