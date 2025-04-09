Молдавская прокуратура запросила арест Евгении Гуцул на 20 суток

Прокуратура Молдавии запросила арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 20 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

7 апреля заседание суда по делу Гуцул приостановили из-за анонимного сообщения о минировании здания.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Позже политика арестовали. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов.

Ранее в ООН прокомментировали арест главы Гагаузии.