Заседание по делу Гуцул приостановили из-за угрозы минирования

Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул приостановили из-за анонимного сообщения о минировании здания. Об этом сообщил депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску, передает ТАСС.

«Это очередной цирк. Нам объявили, что поступил звонок и здание суда якобы заминировано. Сейчас начнутся стандартные проверки», — заявил он.

К зданию прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Помимо этого, полиция попросила митингующих отойти от суда.

До этого адвокат политика Наталья Байрам заявила, что служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии незаконно содействовала аресту Гуцул. По словам юриста, учреждение СИБ не имеет абсолютно ничего общего с этим делом — ни процессуального статуса, ни абсолютно никаких прав по этому делу.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Позже политика арестовали. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов.

Ранее в ООН прокомментировали арест главы Гагаузии.