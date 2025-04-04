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Рубио рассказал о встрече с главой РФПИ в Вашингтоне

Рубио: на встрече с Дмитриевым в Вашингтоне обсудили урегулирование на Украине
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Craig Hudson/Reuters

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпосланником президента РФ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой было проведено обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Об этом журналист телеканала CNN Алекс Марквардт написал в соцсети Х.

«Рубио только что сказал репортерам, что встретил Дмитриева в Вашингтоне», — говорится в публикации.

По словам Марквардта, стороны обсудили урегулирование на Украине. Рубио отметил, что США хотят начать видеть «реальный прогресс» в области урегулирования, и выразил надежду, что Дмитриев передаст это послание Кремлю.

Госсекретарь США добавил, что в ближайшее время другие переговоры с РФ не планируются.

В ходе своего визита в Вашингтон Дмитриев провел серию переговоров с представителями американских властей. Стороны обсудили множество тем — от конфликта на Украине до взаимодействия в Арктике и восстановления прямых авиаперелетов.

Спецпредставитель российского лидера встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, а также американскими сенаторами. Что еще обсуждалось и как сам Дмитриев оценивает переговоры — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты визита Дмитриева в США, отметив, что «осторожный оптимизм присутствует», ведется кропотливая работа по разным каналам.

Ранее в Кремле ответили на слова Дмитриева о гарантиях безопасности для Украины.

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