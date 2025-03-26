В МИД РФ заявили, что Гуцул задержали из-за отношений с Россией

Захарова: Гуцул попала под прессинг Кишинева за выстраивание отношений с РФ

Россия рассчитывает на соблюдение законности в деле задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой опубликованы на официальном сайте ведомства.

По ее словам, в Молдавии усиливается давление на политиков и журналистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией.

«Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те, кто выступает за диалог с РФ. Гуцул относится к их числу», — подчеркнула Захарова.

Она выразила надежду, что в резонансном деле будут соблюдены права человека.

«Хотелось бы надеяться, что в данном деле соблюдут демократические принципы, касающиеся защиты свобод. Евгения Гуцул стала жертвой политического давления», — сказала Захарова.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

В январе Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Ранее в МИД России назвали Молдавию полицейским государством.