В МИД России назвали Молдавию полицейским государством

По мере приближения парламентских выборов оппоненты молдавских властей отмечают, что страна фактически превратилась в полицейское государство. Об этом заявили в МИД России, комментируя задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

В ведомстве подчеркнули, что задержание Гуцул связано с ее позицией по укреплению отношений с Россией.

«Под наиболее ожесточенный прессинг попадают те, кто выступает за конструктивный диалог с РФ. Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что республика превратилась в полицейское государство. Независимые СМИ, особенно русскоязычные, закрывают, а на оппонентов заводят дела», — отметили в МИД России.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

В январе Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Ранее Песков назвал задержание Гуцул «неприкрытым нажимом» на популярных молдавских политиков.