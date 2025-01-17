Гуцул: суд в Молдавии призван сместить меня с поста главы Гагаузии

Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул выразила мнение, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее предполагаемом участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера и подавление оппозиции. Ее слова передает РИА Новости.

«Судебное разбирательство с апреля прошлого года демонстрирует, что режим Майи Санду готов на все ради удержания власти. Обвинения в нашем деле строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего всей Молдовы», — подчеркнула она.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года. Она назвала это дело политическим преследованием. На недавнем судебном заседании Гуцул заявила, что власти используют антиконституционные методы для борьбы с оппозицией.

В декабре Гуцул заявила, что власти Гагаузской автономии не признают Майю Санду президентом Молдавии, поскольку выборы, на которых она якобы победила, были сфальсифицированы.

Ранее в СВР заявили, что Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу.