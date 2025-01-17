Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гуцул назвала цель продолжающегося над ней суда в Молдавии

Гуцул: суд в Молдавии призван сместить меня с поста главы Гагаузии
close
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул выразила мнение, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее предполагаемом участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера и подавление оппозиции. Ее слова передает РИА Новости.

«Судебное разбирательство с апреля прошлого года демонстрирует, что режим Майи Санду готов на все ради удержания власти. Обвинения в нашем деле строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего всей Молдовы», — подчеркнула она.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года. Она назвала это дело политическим преследованием. На недавнем судебном заседании Гуцул заявила, что власти используют антиконституционные методы для борьбы с оппозицией.

В декабре Гуцул заявила, что власти Гагаузской автономии не признают Майю Санду президентом Молдавии, поскольку выборы, на которых она якобы победила, были сфальсифицированы.

Ранее в СВР заявили, что Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами