Стала известна судьба портрета, вызвавшего недовольство Трампа

Портрет президента США Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из галереи американских лидеров в законодательном собрании штата Колорадо, передает The Associated Press.

«Исполнительный комитет законодательного органа, состоящий из лидеров демократов и республиканцев, подписал письмо, предписывающее убрать портрет Трампа», — говорится в сообщении.

Накануне Трамп раскритиковал художницу Сару Бордман, написавшую его портрет для галереи американских лидеров в законодательном собрании штата Колорадо. Республиканец пожаловался, что его намеренно изобразили не таким, какой он есть на самом деле. Трамп добавил, что такого непрофессионализма «никогда раньше не видел». По его мнению, Бордман, «вероятно, утратила свой талант с возрастом».

Художница написала и портрет Барака Обамы, а в 2019 году, когда Дональд Трамп впервые стал президентом США, изобразила и его. Полотно повесили в здании законодательного собрания штата Колорадо, и Бордман тогда отметила — для нее важно, чтобы и республиканец, и демократ «выглядели аполитичными», потому что галерея президентов посвящена истории Штатов, а не лично им.

Ранее в кабинете Зеленского заметили картину с горящим Кремлем.