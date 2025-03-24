«Искажено намеренно»: Трампа рассердила художница, написавшая его портрет

Президент США Дональд Трамп раскритиковал художницу, написавшую его портрет для галереи американских лидеров в законодательном собрании штата Колорадо. Республиканец пожаловался, что его намеренно изобразили не таким, какой он есть на самом деле. Трамп добавил, что такого непрофессионализма «никогда раньше не видел».

Прошелся катком по художнице

На странице в своей социальной сети Truth Social президент США опубликовал гневный пост. Трампу не понравился собственный портрет авторства Сары Бордман, который она написала для галереи американских лидеров в здании законодательного собрания штата Колорадо. По мнению республиканца, его специально выставили в дурном свете .

«Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя. Однако то [изображение], что было выставлено губернатором в капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — пожаловался глава Белого дома.

По его мнению, Сара Бордман (к слову, она писала портрет бывшего президента США Барака Обамы), «вероятно, утратила свой талант с возрастом». Трамп добавил, что портрет Обамы у Бордман вышел прекрасно, и 44-й глава государства «выглядит замечательно». Хозяин Белого дома призвал губернатора Колорадо Джареда Полиса убрать неудавшееся на его взгляд изображение из галереи.

«Многие люди из Колорадо звонили и писали жалобы. Они на самом деле злы из-за этого!» — объяснил он.

Кто обидел Трампа

Сара Бордман — художница английского происхождения из города Колорадо-Спрингс. Ранее она писала портрет Барака Обамы, а в 2019 году, когда Дональд Трамп впервые стал президентом США, изобразила и его. Полотно повесили в здании законодательного собрания штата Колорадо, и Бордман тогда отметила — для нее важно, чтобы и республиканец, и демократ «выглядели аполитичными», потому что галерея президентов посвящена истории Штатов, а не лично им.

«И он (портрет. — «Газета.Ru») должен выглядеть нейтральным», — объяснила художница.

Деньги на портрет Трампа собирал республиканец Кевин Грэнтем. Он рассказывал, что вместе с командой планирует собрать $10 тыс., а заказ отдать Саре Бордман, о которой высказался довольно лестно.

«Она проделала фантастическую работу с портретом Обамы», — отмечал Грэнтем.

Подарок от Путина

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на днях рассказал, что во время встречи 13 марта с Владимиром Путиным в Москве получил от него подарок для американского лидера. Речь идет о портрете Дональда Трампа работы «ведущего российского художника» .

«Знаете, все перешло в личную плоскость <...> Он (Трамп. — «Газета.Ru» был по-настоящему тронут», — объяснил Уиткофф.

Кто именно написал портрет американского лидера — неизвестно. По мнению художника, члена Российской академии художеств Никаса Сафронова, подаренная Трампу картина — бесценное произведение искусства .

«Вообще мы свои заказы никогда не комментируем, но могу сказать одно. В России много талантливых людей, слава богу, много художников. Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — отметил Сафронов.

В Кремле информацию о передаче картины не комментировали.