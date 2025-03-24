«Искажено намеренно»: Трампа рассердила художница, написавшая его портрет

Прошелся катком по художнице
На странице в своей социальной сети Truth Social президент США опубликовал гневный пост. Трампу не понравился собственный портрет авторства Сары Бордман, который она написала для галереи американских лидеров в здании законодательного собрания штата Колорадо. По мнению республиканца, его специально выставили в дурном свете.
«Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя. Однако то [изображение], что было выставлено губернатором в капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — пожаловался глава Белого дома.
По его мнению, Сара Бордман (к слову, она писала портрет бывшего президента США Барака Обамы), «вероятно, утратила свой талант с возрастом». Трамп добавил, что портрет Обамы у Бордман вышел прекрасно, и 44-й глава государства «выглядит замечательно». Хозяин Белого дома призвал губернатора Колорадо Джареда Полиса убрать неудавшееся на его взгляд изображение из галереи.
«Многие люди из Колорадо звонили и писали жалобы. Они на самом деле злы из-за этого!» — объяснил он.
Кто обидел Трампа
Сара Бордман — художница английского происхождения из города Колорадо-Спрингс. Ранее она писала портрет Барака Обамы, а в 2019 году, когда Дональд Трамп впервые стал президентом США, изобразила и его. Полотно повесили в здании законодательного собрания штата Колорадо, и Бордман тогда отметила — для нее важно, чтобы и республиканец, и демократ «выглядели аполитичными», потому что галерея президентов посвящена истории Штатов, а не лично им.
«И он (портрет. — «Газета.Ru») должен выглядеть нейтральным», — объяснила художница.
Деньги на портрет Трампа собирал республиканец Кевин Грэнтем. Он рассказывал, что вместе с командой планирует собрать $10 тыс., а заказ отдать Саре Бордман, о которой высказался довольно лестно.
«Она проделала фантастическую работу с портретом Обамы», — отмечал Грэнтем.
Подарок от Путина
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на днях рассказал, что во время встречи 13 марта с Владимиром Путиным в Москве получил от него подарок для американского лидера. Речь идет о портрете Дональда Трампа работы «ведущего российского художника».
«Знаете, все перешло в личную плоскость <...> Он (Трамп. — «Газета.Ru» был по-настоящему тронут», — объяснил Уиткофф.
Кто именно написал портрет американского лидера — неизвестно. По мнению художника, члена Российской академии художеств Никаса Сафронова, подаренная Трампу картина — бесценное произведение искусства.
«Вообще мы свои заказы никогда не комментируем, но могу сказать одно. В России много талантливых людей, слава богу, много художников. Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — отметил Сафронов.
В Кремле информацию о передаче картины не комментировали.