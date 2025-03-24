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В кабинете Зеленского заметили картину с горящим Кремлем

Журналисты Time заметили в кабинете Зеленского картину с горящим Кремлем
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Valentyn Ogirenko/Reuters

В кабинете президента Украины Владимира Зеленского заметили картину с горящим Кремлем. Соответствующее фото опубликовал журнал Time.

На снимке запечатлен сам Зеленский, который позирует перед камерами на фоне двух картин. На одном из полотен изображены военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, а на другом можно увидеть Кремль и Мавзолей, охваченные огнем.

«Каждая из них — о победе», — заявил Зеленский в разговоре с журналистами.

В материале также упоминается еще одна картина, висящая над кроватью украинского лидера. На ней изображен российский военный корабль, терпящий бедствие в Черном море.

До этого Зеленского упрекнули за отсутствие официального костюма на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Он приехал в Белый дом в черном поло и брюках, хотя администрация американского лидера просила его перед встречей с Трампом одеться подобающе.

Один из американских журналистов заметил несоответствие одежды Зеленского дресс-коду и публично упрекнул его в этом. Позже журналисту, сделавшему президенту Украины замечание из-за костюма, начали сыпаться угрозы.

Ранее дизайнер Зеленского заступилась за его образ на переговорах с Трампом.

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