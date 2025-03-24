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В Германии заявили, что немецкая армия должна «мобилизоваться»

Генерал Хаммерштейн: Германия должна мобилизоваться, и она это сделает
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Mindaugas Kulbis/AP

ФРГ является одной из сильнейших стран Европы, и должна стать примером и партнером для других стран в военном отношении. Об этом заявил генерал бундесвера Ральф Хаммерштейн телеканалу CNN, комментируя состояние немецких войск.

«Мы должны мобилизоваться, и мы это сделаем», — сказал он.

Генерал признал, что «любая армия в мире всегда будет утверждать, что ей не хватает ресурсов». По его словам, ситуация в Германии является следствием «мирных дивидендов» 1990-х годов, когда многие армии в Европе сократили расходы на оборону.

Однако, по его мнению, Германия находится на правильном пути к созданию сильной армии.

До этого Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге, который, как ожидается, вскоре утвердит его в должности федерального канцлера, назвал украинский конфликт «агрессивной войной» России против Европы. Таким образом, он говорит о необходимости продолжать милитаризацию Европы.

Ранее МИД РФ заподозрил Германию в планах нападения на Россию.

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