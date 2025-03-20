МИД РФ заподозрил Германию в планах нападения на Россию

Захарова: РФ не собирается нападать на Германию, такие планы могут быть у ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена совершать агрессию в отношении Германии, в то время как заявления будущего канцлера Фридриха Мерца о подготовке к долгосрочному противостоянию с Москвой свидетельствуют о потенциальных планах Берлина. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Мерц призвал Германию готовиться к конфронтации с Россией «в ближайшие годы и десятилетия». Хочу четко заявить: у нашей страны нет планов нападать на Германию. Если такие заявления звучат из Берлина, значит, именно там вынашивают подобные идеи», — отметила Захарова.

Дипломат также обратилась к историческому контексту, указав на периодическое возрождение реваншистских настроений среди германских элит.

«Нельзя не вспомнить о склонности политических кругов Германии к повторению прошлых ошибок. К сожалению, раз в столетие амбиции берут верх над разумом и инстинктом самосохранения», — сказала представитель МИД.

Она предупредила, что Россия будет решительно пресекать любые угрозы своей безопасности.

«Ответственные лица в Берлине и других европейских столицах должны осознавать: Москва незамедлительно и жестко ответит на милитаристские шаги. Наша цель — предотвратить риски, а не эскалацию», — подчеркнула Захарова.

Ранее Медведев назвал Мерца «фрицем» и сравнил его с Геббельсом.