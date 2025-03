Трамп провел закрытый ужин за $1 млн в своей резиденции во Флориде

Президент США Дональд Трамп провел 15 марта закрытый ужин за $1 млн на в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, среди гостей был миллиардер и его сторонник Илон Маск. Об этом сообщает журнал WIRED со ссылкой на фотографии и видео с мероприятия.

Соответствующий ужин был организован политическим комитетом MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.), который поддерживал президентскую кампанию Трампа в 2024 году. При этом президент принял участие в мероприятии исключительно как специальный гость, он не собирал средства или пожертвования, ссылается издание на приглашение.

На ужине также присутствовал Маск. Бизнесмен прибыл туда в черном пиджаке и футболке, а сопровождала его дама в вечернем платье, которую пользователи социальных сетей идентифицировали как Шивон Зилис, руководителя Neuralink и мать четверых его детей.

WIRED отмечает, что конкретно этот ужин, состоявшийся 15 марта, не фигурировал в расписании Трампа. В Белом доме пока не комментировали эту информацию.

Ранее Wired писал, что ужин с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго стоит $5 млн.