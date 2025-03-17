Испания не дает ВНЖ российским «оппозиционерам»

Власти Испании все еще не упростили процесс легализации для 65 российских «оппозиционеров», приехавших в страну по гуманитарным визам. Теперь эти россияне обвиняют Мадрид «в невыполнении обещания», пишет газета Pais.

«Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые обвиняют МИД в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы», — отмечает издание.

По данным газеты, среди заявителей есть «журналисты, правозащитники и активисты». По их словам, они якобы получили заверения от испанской стороны в скором получении вида на жительство, но спустя месяцы их статус так и не определен.

«Без этого обещания мы бы никогда не поехали в Испанию», — высказался о ситуации координатор группы Егор Куроптев.

Источник газеты в испанском МИД опроверг наличие подобных договоренностей и заявил, что единственным возможным вариантом является подача этими лицами прошения о предоставлении убежища. Но, по данным Pais, миграционная служба страны уже отклонила несколько заявок на резиденцию, сочтя недостаточными доказательства угрозы безопасности при возвращении в РФ.

В результате большая часть «оппозиционеров» в Испании находятся в подвешенном состоянии и не могут официально работать, снимать жилье на длительный срок или покинуть территорию страны.

Ранее россиянам рассказали о быстром способе получения шенгена в Европу.