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Россиянам рассказали о быстром способе получения шенгена в Европу

Туроператор «Русский Экспресс» рассказал, как быстро получить шенгенские визы
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Ситуация с оформлением шенгенских виз заметно улучшилась. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс», передает РИА Новости.

По данным туроператора, для быстрого оформления визы необходимо заранее подать заявление и подготовить пакет необходимых документов.

«По решениям Италии, Франции и Испании аккредитация туроператоров приостановлена, поэтому туристам необходимо подавать документы самостоятельно», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самостоятельно подать заявку можно через официальные сервисные центры, уполномоченные консульствами. Отмечается, что страны Шенгенского соглашения принимают к рассмотрению документы за 180 дней до предполагаемой поездки. При этом рассмотреть заявление, согласно визовому кодексу, обязаны в течение 45 дней с момента подачи всех необходимых документов.

В перечень необходимых данных входят: анкета, фотография, финансовая гарантия, документы о проживании, а также бронь билета на самолет в обе стороны. Помимо этого, для получения шенгена необходима медицинская страховка и оплата консульского сбора в размере €90 на человека (9,1 тыс. рублей).

До этого стало известно, что Израиль разрешил оплачивать сбор для электронного разрешения на въезд (ETA-IL) с помощью российской банковской карты или наличных — такие заявления теперь принимают в визовых центрах VFS Global в 26 городах России.

Ранее власти Испании решили отменить «золотые визы».

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