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Противник Горбачева раскрыл один из его главных провалов

Советский экономист Зломанов: не могу простить Горбачеву вывод войск из Германии
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Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Одним из главных провалов последнего лидера СССР Михаила Горбачева стал вывод советских войск из Германии. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» один из противников его политики, экономист, заместитель руководителя экономического подразделения в Верховном Совете СССР Леонид Зломанов.

«[Горбачев] был обязан получить с ФРГ деньги на строительство жилья для военных. Ничего подобного в массовом варианте сделано не было. Тех крох, которые соизволили выделить немцы, ни на что не хватило. Вывод войск в итоге обернулся большой трагедией для наших офицеров», — отметил Зломанов.

По его словам, советскую армию тогда выводили почти в чистое поле. Экономист считает, что плохо организованный и спешный вывод войск из Германии настроил против Горбачева многих советских военных.

Первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева не стало 30 августа 2022 года после продолжительной болезни. Ему был 91 год. Политик страдал от заболевания почек. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой Раисой. Незадолго до своего ухода в одном из интервью Горбачев признавался, что не чувствует себя одиноким и забытым.

Ранее в Госдуме раскрыли причину распада СССР.

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